Алькарас стал первым с 2006-го игроком, взявшим «Шлем» после крупного поражения в 1-м сете
Поделиться
Испанский теннисист Карлос Алькарас, который сегодня, 16 июля, стал чемпионом Уимблдона, в финале в пяти сетах обыграв семикратного чемпиона турнира из Сербии Новака Джоковича, стал первым с 2006 года спортсменом, которому удалось победить на турнире «Большого шлема», проиграв первый сет финала со счётом 1:6 или 0:6.
В последний раз такой камбэк в 2006 году произошёл в матче другого испанского теннисиста — Рафаэля Надаля. Тогда спортсмен в четырёх сетах обыграл швейцарца Роджера Федерера в финале «Ролан Гаррос»: Надаль проиграл стартовый сет матча со счётом 1:6, а затем взял три сета подряд — 6:1, 6:4, 7:6 (7:4), и стал чемпионом Открытого чемпионата Франции второй год подряд — и второй раз в карьере.
Комментарии
- 16 июля 2023
-
22:20
-
22:08
-
22:06
-
21:56
-
21:52
-
21:49
-
21:42
-
21:40
-
21:39
-
21:34
-
21:26
-
21:23
-
21:21
-
21:14
-
21:14
-
21:07
-
21:05
-
20:52
-
20:37
-
20:04
-
19:30
-
19:25
-
19:09
-
18:47
-
18:23
-
18:09
-
18:01
-
17:33
-
16:58
-
16:51
-
16:44
-
16:37
-
16:34
-
16:29
-
15:56
Партнерский контент