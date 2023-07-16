Алькарас стал первым с 2006-го игроком, взявшим «Шлем» после крупного поражения в 1-м сете

Испанский теннисист Карлос Алькарас, который сегодня, 16 июля, стал чемпионом Уимблдона, в финале в пяти сетах обыграв семикратного чемпиона турнира из Сербии Новака Джоковича, стал первым с 2006 года спортсменом, которому удалось победить на турнире «Большого шлема», проиграв первый сет финала со счётом 1:6 или 0:6.

В последний раз такой камбэк в 2006 году произошёл в матче другого испанского теннисиста — Рафаэля Надаля. Тогда спортсмен в четырёх сетах обыграл швейцарца Роджера Федерера в финале «Ролан Гаррос»: Надаль проиграл стартовый сет матча со счётом 1:6, а затем взял три сета подряд — 6:1, 6:4, 7:6 (7:4), и стал чемпионом Открытого чемпионата Франции второй год подряд — и второй раз в карьере.