Полина Кудерметова уступила Шмидловой в первом круге турнира в Будапеште
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Завершился матч первого круга турнира WTA в Будапеште (Венгрия), в котором встречались россиянка Полина Кудерметова и представительница Словакии Анна Шмидлова. Кудерметова уступила в обоих сетах и завершила выступление в турнире.
В первой партии Шмидлова одержала победу со счётом 6:2. Во втором сете Анна выиграла со счётом 6:0. Продолжительность матча составила 1 час 11 минут. Шмидлова один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11. На счету Кудерметовой пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
Соперница Шмидловой во втором круге определится в матче Грамматикопулу (Греция) — Корпач (Германия), который состоится завтра, 18 июля.
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