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Полина Кудерметова уступила Шмидловой в первом круге турнира в Будапеште

Полина Кудерметова уступила Шмидловой в первом круге турнира в Будапеште
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Завершился матч первого круга турнира WTA в Будапеште (Венгрия), в котором встречались россиянка Полина Кудерметова и представительница Словакии Анна Шмидлова. Кудерметова уступила в обоих сетах и завершила выступление в турнире.

В первой партии Шмидлова одержала победу со счётом 6:2. Во втором сете Анна выиграла со счётом 6:0. Продолжительность матча составила 1 час 11 минут. Шмидлова один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11. На счету Кудерметовой пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Соперница Шмидловой во втором круге определится в матче Грамматикопулу (Греция) — Корпач (Германия), который состоится завтра, 18 июля.

Будапешт. 1-й круг
17 июля 2023, понедельник. 12:10 МСК
Анна Шмидлова
83
Словакия
Анна Шмидлова
А. Шмидлова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		0  
         
Полина Кудерметова
151
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
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