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Шевченко стартовал на турнире ATP-250 в Бостаде с уверенной победы

Шевченко стартовал на турнире ATP-250 в Бостаде с уверенной победы
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Российский теннисист, 96-я ракетка мира Александр Шевченко уверенно стартовал на грунтовом турнире категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). В первом круге спортсмен в двух сетах обыграл 100-ю ракетку мира из Аргентины Хуана Мануэля Серундоло: 6:3, 6:3.

Матч продолжался 1 час 17 минут. За это время Александр Шевченко выполнил два эйса и реализовал пять брейк-пойнтов. На счету его соперника — два реализованный брейк-пойнта. Также каждый из теннисистов допустил по две двойные ошибки. Теперь в личном противостоянии с Хуаном Мануэлем Серундоло Александр Шевченко лидирует по числу побед со счётом 3:0.

Во втором круге соревнований россиянин встретится с лидером посева, четвёртой ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом. Ранее у спортсменов не было матчей друг с другом.

Бостад. 1-й круг
18 июля 2023, вторник. 18:05 МСК
Хуан Мануэль Серундоло
100
Аргентина
Хуан Мануэль Серундоло
Х. Серундоло
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3  
6 		6  
         
Александр Шевченко
96
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
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