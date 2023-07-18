Шевченко стартовал на турнире ATP-250 в Бостаде с уверенной победы

Российский теннисист, 96-я ракетка мира Александр Шевченко уверенно стартовал на грунтовом турнире категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). В первом круге спортсмен в двух сетах обыграл 100-ю ракетку мира из Аргентины Хуана Мануэля Серундоло: 6:3, 6:3.

Матч продолжался 1 час 17 минут. За это время Александр Шевченко выполнил два эйса и реализовал пять брейк-пойнтов. На счету его соперника — два реализованный брейк-пойнта. Также каждый из теннисистов допустил по две двойные ошибки. Теперь в личном противостоянии с Хуаном Мануэлем Серундоло Александр Шевченко лидирует по числу побед со счётом 3:0.

Во втором круге соревнований россиянин встретится с лидером посева, четвёртой ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом. Ранее у спортсменов не было матчей друг с другом.