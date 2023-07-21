Любичич рассказал, почему считает Федерера лучшим теннисистом всех времён

Бывший тренер Роджера Федерера Иван Любичич рассказал, почему считает швейцарца лучшим теннисистом всех времён.

«Для меня лучший — это тот, кто оказал наибольшее влияние на спорт. Есть разница между величайшим и самым успешным. Да, Джокович более успешен. Но посмотрите на Майкла Джордана (американский баскетболист, признаваемый различными изданиями лучшим в истории. — Прим. «Чемпионата»): он не был самым титулованным спортсменом, однако всё равно все считают его лучшим», — приводит слова Любичича издание Tages Anzeiger.

Роджер Федерер является 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», шестикратным победителем Итогового турнира ATP. Он выиграл 111 турниров ATP, из них 103 — в одиночном разряде. Теннисист завершил карьеру в 2022 году.