Рублёв второй раз за полгода победил Зверева! До этого было пять поражений подряд

В пятницу, 21 июля, на грунтовом турнире ATP-250 в Бостаде (Швеция) проходят четвертьфинальные матчи. В центральной игре дня встретились седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв и бывший второй, а ныне 19-й номер рейтинга ATP немец Александр Зверев. В первом круге Рублёв, посеянный под вторым номером, отдыхал, а во втором оказался сильнее своего соотечественника Павла Котова — 6:3, 7:6. А вот Звереву, несмотря на пятый номер посева, пришлось провести уже два матча, так как основная сетка составлена из 28 участников. Сперва Александр в трёх сетах одолел словака Алекса Молчана, а затем не оставил шансов бразильцу Тьяго Монтейро — 6:1, 6:0.

И Рублёв, и Зверев уже демонстрировали хорошие результаты на грунте в этом сезоне. В первую очередь это касается россиянина, который в апреле завоевал титул на «Мастерсе» в Монте-Карло — пока это главный трофей в карьере Андрея. Что касается немца, то он на трёх грунтовых «Мастерсах» — в Монте-Карло, в Мадриде и в Риме — неизменно выбывал в 1/8 финала, дважды проиграв Даниилу Медведеву и однажды — Карлосу Алькарасу, а на «Ролан Гаррос» остановился в полуфинале.

В личных встречах подавляющий перевес был на стороне Зверева: 5-1. При этом на грунте они с Рублёвым играли лишь однажды, на «Мастерсе» в Монако в 2016 году. Тот матч немец выиграл, равно как и следующие четыре встречи, проходившие на харде. И во всех этих поединках Александр не отдал Андрею ни сета.

И лишь в 2023 году Рублёв сломал неприятную традицию, обыграв неудобного соперника в полуфинале Дубая — 6:3, 7:6 (11:9). Зверев тогда достойно принял поражение. «Поздравляю, молодец. Удачи, братан», — сказал он по-русски у сетки Рублёву.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

После того матча Рублёв рассказал о взаимоотношениях со Зверевым. «Мы очень хорошие друзья. Мы знаем друг друга с 10–11 лет. Он всегда был для меня словно старший брат. Во всех предыдущих матчах он побеждал меня. Сегодня, выходя на корт, я думал, что мне нечего терять», — приводит его слова пресс-служба ATP.

Андрей Рублёв после победы над Александром Зверевым в Дубае-2023 Фото: Francois Nel/Getty Images

В отчётной встрече игроки поначалу весьма уверенно действовали на подаче, особенно Зверев, который первые два своих гейма взял под ноль. Однако на брейк-пойнты первым вышел Рублёв. В шестом гейме немец допустил две двойные ошибки, в том числе на брейк-пойнте, и россиянин вырвался вперёд — 4:2. Такое развитие событий, похоже, смутило Александра. В следующих двух геймах он взял лишь одно очко, отдав к тому же под ноль свою подачу, регулярно ошибаясь в розыгрышах, и сет завершился уверенной победой Андрея — 6:2 всего за 27 минут.

В начале второго сета Зверев прибавил и в третьем гейме заработал двойной брейк-пойнт, но Рублёв не позволил сопернику воспользоваться своими шансами. А в пятом гейме россиянин, подавая, при счёте 30:30 спас потрясающий по красоте розыгрыш. Немец мощно атаковал и вышел к сетке, но Андрею удалась хитро закрученная свеча с бэкхенда. Александр сначала надеялся допрыгнуть до неё, потом понял, что это ему сделать не удастся, и был вынужден пятиться в последний момент. В итоге он плохо подошёл к мячу, пришлось одновременно крутиться вокруг своей оси и бить — и получился удар в коридор.

В итоге ключевым стал восьмой гейм, в котором Зверев подарил Рублёву тройной брейк-пойнт, затем взял очко, но следом допустил двойную — 5:3 в пользу россиянина. Подавая на матч, Андрей упустил двойной матчбол, но третьим шансом всё-таки смог воспользоваться — 6:2, 6:3 за 1 час 8 минут.

Вот так Рублёв во второй раз за полгода обыграл Зверева. Отставание в личном противостоянии сократилось до 2-5. В полуфинале Андрей сыграет с победителем аргентинского дерби Федерико Кория — Франсиско Серундоло (4). Полуфиналы состоятся в субботу, 22 июля, финал — в воскресенье, 23 июля.

* * *

А на грунтовом турнире WTA-250 в Будапеште (Венгрия) состоялись первые четвертьфинальные матчи, по итогам которых определилась первая полуфинальная пара. Россиянка Мария Тимофеева одержала волевую победу над Каей Юван из Словении. Первый сет выиграла Юван со счётом 6:3 — ей хватило одного брейка под занавес партии. Во втором сете теннисистки сразу же обменялись брейками, а в восьмом гейме Тимофеева взяла чужую подачу, после чего подала на сет — 6:3. В решающей партии россиянка повела 5:1 и вскоре оформила победу — 3:6, 6:3, 6:2 за 2 часа 36 минут.

А вот Элина Аванесян, игравшая с Надией Подороской из Аргентины, не смогла поддержать почин соотечественницы. Первый сет Аванесян провалила. Россиянка не взяла ни одного гейма на своей подаче и, сделав лишь один брейк, проиграла 1:6. Во второй партии борьба была чуть упорнее. В середине сета соперницы обменялись брейками, а в восьмом гейме Подороска ещё раз взяла чужую подачу, после чего подала на матч — 6:1, 6:3 за 1 час 24 минуты.

Таким образом, Тимофеева в полуфинале сыграет с Подороской. Участницы второго полуфинала также определятся 21 июля.

Турнир в Будапеште также завершится 23 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».