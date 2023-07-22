Тарпищев: Рублёв — фаворит полуфинала турнира в Бостаде. Но если не победит, не страшно

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от матча полуфинала турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция), в котором седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сыграет с представителем Аргентины Франсиско Серундоло.

«Это тренировочный больше турнир, где можно что-то отработать, добрать. Андрей побеждает, набирает очки, и хорошо. Он, наверное, фаворит в полуфинале. Победит — хорошо, а если нет, то тоже ничего страшного», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Матч 1/2 финала турнира в Бостаде Рублёв — Серундоло состоится сегодня, 22 июля, на центральном корте «Бостад Теннис Стэдиум». Встреча начнётся не раньше 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Франсиско Серундоло.