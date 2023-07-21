Ольховский: Рублёв стал играть лучше, увереннее, а Зверев — хуже

Советский и российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал победу россиянина Андрея Рублёва, седьмой ракетки мира, над немецким спортсменом Александром Зверевым, 19-м в рейтинге ATP, в четвертьфинале грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция).

«Ничего удивительного в победе Андрея нет, он изначально был фаворитом этого матча. На мой взгляд, Андрей показал более уверенную, более стабильную игру. В решающие моменты матча он выглядел гораздо лучше. К тому же, неизвестно, в каком психологическом состоянии находился Александр на корте из-за новых обвинений (в домашнем насилии над бывшей девушкой — прим. «Чемпионата») в его адрес.

Андрей стал играть стабильнее, но и Зверев стал играть хуже по сравнению с прошлым годом. В этом и кроется причина последних побед Рублева над Зверевым: один стал играть лучше, увереннее, а другой — хуже», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Это была восьмая личная встреча Рублёва и Зверева, а также только третья победа российского теннисиста в противостоянии с представителем Германии. Ранее Андрей Рублёв обыгрывал Александра Зверева на грунте в Adria Tour в 2020 году и на харде в Дубае в 2023 году. Немец же был сильнее в Монте-Карло (2016), Пекине (2017), Шанхае (2019), Australian Open (2020) и Цинциннати (2021).