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Рублёв — Серундоло: текстовая онлайн-трансляция матча 1/2 финала турнира ATP-250 в Бостаде

Рублёв — Серундоло: текстовая онлайн-трансляция матча 1/2 финала турнира ATP-250 в Бостаде
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Сегодня, 22 июля, состоится матч 1/2 финала грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция), в котором седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сыграет с представителем Аргентины Франсиско Серундоло (20-й в рейтинге ATP). Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте «Бостад Теннис Стэдиум» и начнётся не раньше 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Франсиско Серундоло — Андрей Рублёв в полуфинале турнира в Бостаде.

Бостад. 1/2 финала
22 июля 2023, суббота. 15:30 МСК
Франсиско Серундоло
20
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Спортсмены один раз встречались на корте в официальных матчах. На грунтовом турнире в Гамбурге (Германия) в 2022 году Серундоло обыграл Рублёва в матче второго круга. Серундоло является действующим победителем турнира в Бостаде.

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