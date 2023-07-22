Рублёв — Серундоло: текстовая онлайн-трансляция матча 1/2 финала турнира ATP-250 в Бостаде

Сегодня, 22 июля, состоится матч 1/2 финала грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция), в котором седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сыграет с представителем Аргентины Франсиско Серундоло (20-й в рейтинге ATP). Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте «Бостад Теннис Стэдиум» и начнётся не раньше 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Франсиско Серундоло — Андрей Рублёв в полуфинале турнира в Бостаде.

Спортсмены один раз встречались на корте в официальных матчах. На грунтовом турнире в Гамбурге (Германия) в 2022 году Серундоло обыграл Рублёва в матче второго круга. Серундоло является действующим победителем турнира в Бостаде.