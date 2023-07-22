Алькарас: не могу поверить, что выиграл Уимблдон и победил Джоковича

Испанский теннисист, первая ракетка мира, чемпион Уимблдона-2023 Карлос Алькарас признался, что до сих пор не может поверить в свою победу над сербом Новаком Джоковичем в финале турнира «Большого шлема».

«Не могу поверить, что выиграл Уимблдон и победил Джоковича в финале. Наверное, потребуется время, чтобы осознать это. Я мог справиться с давлением, которое оказывал Новак. Перед матчем я немного расслабился, сделав ментальную зарядку. Наверное, я не использовал этот метод на «Ролан Гаррос». В Лондоне это очень помогло», — приводит слова Алькараса Tennis-Infinity.

В напряжённом пятисетовом матче финала турнира испанец обыграл вторую ракетку мира Новака Джоковича в пяти сетах со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.