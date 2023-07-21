Карлос Алькарас: не прикасался к ракетке со времён Уимблдона

Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал об отношении к Кубку Хопмана, на котором он выступает в 2023 году за сборную Испании, а также поделился планами на продолжение сезона в туре.

«Немного устал, не буду врать. У меня было несколько дней отдыха после Уимблдона для восстановления энергии. Сейчас я чувствую себя хорошо. Если честно, я не прикасался к ракетке со времён Уимблдона. Но сегодня уже собираюсь начать тренироваться.

Буду играть на Кубке. Постараюсь максимально выложиться, получать удовольствие на поле. Я надеюсь, что публика оценит это. Очень хотел быть здесь и сыграть на этом великолепном турнире. Мы не часто играем в смешанном парном разряде на смешанных турнирах. Чувствую себя отлично, очень счастлив и наслаждаюсь стартом здесь.

Я сфокусирован на турнире в Торонто. Это «Мастерс», очень важный старт. Всегда говорю, что перед каждым турниром я думаю, что собираюсь его выиграть и могу это сделать. Прямо сейчас готовлюсь к Торонто и Цинциннати. Но главная цель — US Open», — цитирует теннисиста издание Tennis Majors.