Александр Зверев повторил личный антирекорд по числу поражений от игроков топ-10 за сезон

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев повторил свой антирекорд по количеству поражений от представителей топ-10 рейтинга ATP.

Это произошло на грунтовом турнире категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). В четвертьфинальном матче Зверев (5) со счётом 2:6, 3:6 проиграл олимпийскому чемпиону 2020 года в миксте, седьмой ракетке мира, россиянину Андрею Рублёву. Для Зверева это поражение стало восьмым в восьми матчах этого сезона от представителей топ-10.

Отметим, что в 2021 году Зверев также проиграл восемь поединков с теннисистами первой десятки, однако с балансом восемь поражений в 12 встречах.

Далее Зверев планирует выступить на грунтовом турнире категории ATP-500 в Гамбурге (Германия), который пройдёт с 24 по 30 июля.