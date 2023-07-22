Иван Гахов потерпел крупное поражение на старте квалификации турнира в Гамбурге

152-я ракетка мира, российский теннисист Иван Гахов неудачно стартовал в квалификации грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия), основные соревнования которого пройдут с 24 по 30 июля.
В полуфинале квалификации Гахов (8) со счётом 3:6, 2:6 проиграл 166-й ракетке мира, представителю Швеции Элиасу Имеру. Встреча продлилась 1 час и 13 минут. Гахов четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Имера два эйса, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из пяти заработанных.
Напомним, Гахов в текущем сезоне обратил на себя внимание на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако). Там он преодолел квалификацию и дошёл до второго круга, где проиграл Новаку Джоковичу.
- 22 июля 2023
-
14:52
-
14:50
-
14:41
-
13:55
-
13:40
-
13:37
-
13:29
-
12:48
-
12:40
-
12:30
-
12:08
-
11:19
-
11:03
-
10:58
-
10:32
-
10:07
-
09:51
-
09:49
-
09:45
-
09:37
-
00:47
-
00:32
- 21 июля 2023
-
23:50
-
22:08
-
21:38
-
21:10
-
20:43
-
20:13
-
19:35
-
19:13
-
18:40
-
18:26
-
18:04
-
17:37
-
17:33