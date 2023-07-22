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Иван Гахов потерпел крупное поражение на старте квалификации турнира в Гамбурге

Иван Гахов потерпел крупное поражение на старте квалификации турнира в Гамбурге
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152-я ракетка мира, российский теннисист Иван Гахов неудачно стартовал в квалификации грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия), основные соревнования которого пройдут с 24 по 30 июля.

В полуфинале квалификации Гахов (8) со счётом 3:6, 2:6 проиграл 166-й ракетке мира, представителю Швеции Элиасу Имеру. Встреча продлилась 1 час и 13 минут. Гахов четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Имера два эйса, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из пяти заработанных.

Напомним, Гахов в текущем сезоне обратил на себя внимание на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако). Там он преодолел квалификацию и дошёл до второго круга, где проиграл Новаку Джоковичу.

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