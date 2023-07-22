Каспер Рууд вышел в финал турнира в Бостаде, в двух сетах обыграв Лоренцо Музетти

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в финал грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция), призовой фонд которого составил € 562 815.

В полуфинальном матче Рууд (1) со счётом 6:3, 7:5 обыграл 16-ю ракетку мира, итальянца Лоренцо Музетти (3). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 47 минут. Рууд пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Музетти один эйс, две двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

За титул в Бостаде Рууд сразится с победителем матча Андрей Рублёв (Россия, 2) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 4, действующий чемпион).