Рууд — о победе над Музетти: очень рад выиграть. В Бостаде я почти как дома
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Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд после победы в полуфинальном матче грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде с представителем Италии Лоренцо Музетти признался, что чувствует себя в Швеции как дома.
«В Бостаде я почти как дома. Моя семья, мои друзья и норвежские фанаты здесь на трибунах. Здесь все, от бабушек и дедушек до кузенов и старых школьных друзей. Приятно видеть знакомые лица. Я очень рад выиграть», — сказал Рууд после матча.
Напомним, встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу норвежского теннисиста. За титул в Бостаде Рууд сразится с победителем матча Андрей Рублёв (Россия, 2) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 4, действующий чемпион).
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