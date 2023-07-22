Известна сетка турнира ATP-500 в Гамбурге, где сыграют Рублёв, Рууд, Музетти и Серундоло

Состоялась жеребьёвка грунтового турнира категории ATP-500, который пройдёт в Гамбурге (Германия) с 24 по 30 июля. Из российских теннисистов в основе соревнований выступит Андрей Рублёв, который является вторым сеяным.

Рублёв, выступающий в Гамбурге по уайлд-кард, в первом круге сыграет с 53-й ракеткой мира из Испании Бернабе Сапата-Миральесом. Первый сеяный норвежец Каспер Рууд начнёт борьбу на турнире матчем с аргентинцем Себастьяном Баэсом, 63-м в рейтинге ATP.

В первом круге Гамбурга, как и неделей ранее в Бостаде, друг с другом сыграют немецкий спортсмен Александр Зверев и словацкий теннисист Алекс Молчан. Действующий чемпион турнира итальянец Лоренцо Музетти, третий сеяный, стартует на соревнованиях в матче с квалифаером.