Известна сетка турнира ATP-500 в Гамбурге, где сыграют Рублёв, Рууд, Музетти и Серундоло
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Состоялась жеребьёвка грунтового турнира категории ATP-500, который пройдёт в Гамбурге (Германия) с 24 по 30 июля. Из российских теннисистов в основе соревнований выступит Андрей Рублёв, который является вторым сеяным.
Рублёв, выступающий в Гамбурге по уайлд-кард, в первом круге сыграет с 53-й ракеткой мира из Испании Бернабе Сапата-Миральесом. Первый сеяный норвежец Каспер Рууд начнёт борьбу на турнире матчем с аргентинцем Себастьяном Баэсом, 63-м в рейтинге ATP.
В первом круге Гамбурга, как и неделей ранее в Бостаде, друг с другом сыграют немецкий спортсмен Александр Зверев и словацкий теннисист Алекс Молчан. Действующий чемпион турнира итальянец Лоренцо Музетти, третий сеяный, стартует на соревнованиях в матче с квалифаером.
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