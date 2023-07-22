Андрей Рублёв вышел в финал турнира в Бостаде и сыграет с Каспером Руудом

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в финал грунтового турнира категории АТР-250, который проходит в Бостаде (Швеция). В полуфинальном матче второй сеяный Рублёв нанёс поражение четвёртой ракетке турнира представителю Аргентины Франсиско Серундоло со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (7:9), 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 48 минут.
Рублёв девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три из девяти брейк-пойнтов. Серундоло выполнил семь эйсов, четыре раз ошибся на подаче и взял одну подачу соперника, хотя тоже заработал девять брейк-пойнтов.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Франсиско Серундоло в полуфинале турнира в Бостаде.
Рублёв сравнял счёт в личном противостоянии с Серундоло – 1-1. В 2022 году на турнире в Гамбурге аргентинец победил россиянина также на грунте.
За титул на турнире в Бостаде Рублёв сыграет с первым сеяным, представителем Норвегии Каспером Руудом.
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