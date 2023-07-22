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«Это будет сумасшедший матч». Рублёв — о финале турнира в Бостаде с Руудом

«Это будет сумасшедший матч». Рублёв — о финале турнира в Бостаде с Руудом
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Российский теннисист Андрей Рублёв поделился мнением о своём выходе в финал грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция), в котором он сыграет с норвежцем Каспером Руудом. Спортсмены являются вторым и первым сеяными игроками этих соревнований соответственно.

«Сегодня были очень сложные условия для игры. Было очень ветрено, а затем внезапно всё вокруг стало освещаться солнцем. Но в конце второго сета мы вышли на очень высокий уровень игры.

Финал с Руудом? Это будет сумасшедший матч. В нескольких предыдущих матчах он меня побеждал. Мы хорошие друзья и очень уважаем друг друга», — сказал Рублёв в интервью на корте.

Ранее спортсмены играли друг с другом семь раз. В двух последних встречах победа оставалась за норвежским теннисистом: Рууд обыгрывал Рублёва на Итоговых чемпионатах ATP в 2021 и 2022 году.

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