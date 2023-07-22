«Это будет сумасшедший матч». Рублёв — о финале турнира в Бостаде с Руудом

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился мнением о своём выходе в финал грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция), в котором он сыграет с норвежцем Каспером Руудом. Спортсмены являются вторым и первым сеяными игроками этих соревнований соответственно.
«Сегодня были очень сложные условия для игры. Было очень ветрено, а затем внезапно всё вокруг стало освещаться солнцем. Но в конце второго сета мы вышли на очень высокий уровень игры.
Финал с Руудом? Это будет сумасшедший матч. В нескольких предыдущих матчах он меня побеждал. Мы хорошие друзья и очень уважаем друг друга», — сказал Рублёв в интервью на корте.
Ранее спортсмены играли друг с другом семь раз. В двух последних встречах победа оставалась за норвежским теннисистом: Рууд обыгрывал Рублёва на Итоговых чемпионатах ATP в 2021 и 2022 году.
- 22 июля 2023
-
21:00
-
20:26
-
20:11
-
20:04
-
20:02
-
19:30
-
19:05
-
17:50
-
17:35
-
17:31
-
16:52
-
15:59
-
15:56
-
15:46
-
14:52
-
14:50
-
14:41
-
13:55
-
13:40
-
13:37
-
13:29
-
12:48
-
12:40
-
12:30
-
12:08
-
11:19
-
11:03
-
10:58
-
10:32
-
10:07
-
09:51
-
09:49
-
09:45
-
09:37
-
00:47