Макнами поделился мнением о влиянии на Джоковича поражения в финале Уимблдона

Бывший австралийский теннисист, экс-первая ракетка мира в парном разряде Пол Макнами поделился мнением о влиянии на сербского теннисиста Новак Джоковича поражение в финале Уимблдона, семикратным чемпионом которого серб является.
«Сейчас приятно видеть на Кубке Хопмана Алькараса, который в будущем станет маэстро. Меня спрашивают о последствиях поражения Новака Джоковича на Уимблдоне. Я отвечаю так: «Я думал, что Новак выиграет свой 23-й титул турниров «Большого шлема» на Уимблдоне, а не на Открытом чемпионате Франции. Но это не имеет значения. Важно только то, что Джокович это сделал», — приводит слова Макнами издание We love tennis.
Новак Джокович в текущем сезоне уже не сможет собрать полный календарный «Шлем», однако, как говорил теннисист, он готовится к выступлению на US Open и хочет добиться победы. Ранее в 2023 году серб выиграл Australian Open и «Ролан Гаррос».
- 22 июля 2023
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