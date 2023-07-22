Прошла жеребьёвка турнира ATP-250 в Умаге, где сыграют Шевченко, Вавринка и Сонего

Состоялась жеребьёвка грунтового турнира категории ATP-250, который пройдёт в Умаге (Хорватия) с 24 по 30 июля. Из российских теннисистов на нём выступит Александр Шевченко, 96-я ракетка мира.
Россиянин начнёт борьбу на турнире в понедельник, 24 июля. В первом круге он сыграет с итальянцем Марко Чеккинато, 95-й ракеткой мира, а во втором круге может выйти на второго сеяного соревнований, итальянца Лоренцо Сонего.
Первый сеяный, чешский теннисист Иржи Легечка, во втором круге сыграет либо с квалифаером, либо с австрийцем Домиником Тимом.
Также в Умаге сыграют Стэн Вавринка (Швейцария, шестой по посеву), Роберто Карбальес-Баэна (Испания, четвёртый), Себастьян Офнер (Австрия, третий) и Маттео Арнальди (Италия, седьмой).
Действующим чемпионом турнира в Умаге является итальянский теннисист, восьмая ракетка мира Янник Синнер.
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