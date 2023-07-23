Медведев — о концерте The Weeknd: уверен, Каспер Рууд тоже где-то здесь

Российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев посетил концерт канадского певца The Weeknd и рассказал об этом в социальных сетях, шуточно упомянув норвежца Каспера Рууда — большого фаната музыканта.

«Уверен, Каспер Рууд тоже где-то в этой толпе», — написал Медведев.

Фото: Социальные сети Даниила Медведева

Каспер Рууд уже ответил россиянину: «Я бы хотел! Наслаждайся!»

В июне и июле 2023 года норвежский теннисист несколько раз посещал концерты The Weeknd, в социальных сетях спортсмена фото и видео с них появлялись чаще, чем публикации с турниров и тренировок. Каспер Рууд упоминал популярного исполнителя даже после своего вылета с Уимблдона: тогда теннисист заявил, что концерт музыканта — отличный повод задержаться в Лондоне.

Напомним, в воскресенье, 23 июля, Каспер Рууд сыграет с россиянином Андреем Рублёвым в финале грунтового турнира ATP-250 в Бостаде (Швеция).