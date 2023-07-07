«Есть причина остаться». Рууд намерен посетить концерт The Weeknd после вылета с Уимблдона

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд сообщил, что планирует посетить концерт популярного исполнителя The Weeknd в Лондоне после поражения во втором круге Уимблдона-2023.

«Шоу The Weeknd пройдёт в Лондоне в выходные. Возможно, я на него попаду. У меня матч в парном разряде Уимблдона, так что у меня на самом деле есть веская причина остаться. Думаю, я мог бы попытаться попасть на шоу», — сказал Рууд на пресс-конференции.

Напомним, в матче второго круга Уимблдона-2023 Рууд проиграл 142-й ракетке мира представителю Великобритании Лиаму Броэди. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 4:6, 6:3, 6:0 в пользу британского теннисиста. Следующим соперником Броэди на Уимблдоне станет канадец Денис Шаповалов (26).