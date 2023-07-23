Иснер проиграл 190-й ракетке мира в борьбе за выход в финал турнира в Ньюпорте

Бывшая девятая ракетка мира, американский теннисист Джон Иснер потерпел поражение в матче полуфинала травяного турнира категории ATP-250 в Ньюпорте (США). Спортсмен в двух сетах проиграл 18-летнему соотечественнику Алексу Михельсену, 190-й ракетке мира. Их встреча завершилась со счётом 6:7 (6:8), 4:6.

Теннисисты провели на корте 1 час 48 минут. Джон Иснер по ходу матча выполнил 20 эйсов и допустил одну двойную ошибку, а также не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из трёх. На счету Алекса Михельсена — пять подач навылет и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В финале Михельсен сыграет с 38-й ракеткой мира Адрианом Маннарино, который ранее во французском дерби в полуфинале турнира в двух сетах обыграл своего соотечественника Уго Умбера.