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Иснер проиграл 190-й ракетке мира в борьбе за выход в финал турнира в Ньюпорте

Иснер проиграл 190-й ракетке мира в борьбе за выход в финал турнира в Ньюпорте
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Бывшая девятая ракетка мира, американский теннисист Джон Иснер потерпел поражение в матче полуфинала травяного турнира категории ATP-250 в Ньюпорте (США). Спортсмен в двух сетах проиграл 18-летнему соотечественнику Алексу Михельсену, 190-й ракетке мира. Их встреча завершилась со счётом 6:7 (6:8), 4:6.

Теннисисты провели на корте 1 час 48 минут. Джон Иснер по ходу матча выполнил 20 эйсов и допустил одну двойную ошибку, а также не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из трёх. На счету Алекса Михельсена — пять подач навылет и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В финале Михельсен сыграет с 38-й ракеткой мира Адрианом Маннарино, который ранее во французском дерби в полуфинале турнира в двух сетах обыграл своего соотечественника Уго Умбера.

Ньюпорт. 1/2 финала
22 июля 2023, суббота. 22:30 МСК
Джон Иснер
126
США
Джон Иснер
Д. Иснер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		4  
7 8 		6  
         
Алекс Михельсен
190
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен
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