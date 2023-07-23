Кирьос — о нападении на бывшую девушку: я сожалею. Психическое здоровье — это сложная тема

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос высказался об инциденте, произошедшем в декабре 2021 года.
Напомним, бывшая девушка теннисиста Кьяра Пассари обвинила Кирьоса в нападении. Кирьос признал вину, но избежал уголовного преследования.
«Я был не в лучшем состоянии, когда это произошло, и таким образом отреагировал на ситуацию. Я сожалею о том, что сделал. Знаю, что это было неправильно, и я искренне сожалею, что причинил боль. Психическое здоровье — это сложная тема. В какой-то момент жизнь может казаться невыносимой. Но я обнаружил, что помощь и работа над собой позволили мне чувствовать себя лучше», — написал Кирьос на своей странице в социальных сетях.
Ник Кирьос пропустил первые полгода соревнований текущего сезона из-за травмы колена. В 2023 году австралийский теннисист сыграл только один официальный матч.
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