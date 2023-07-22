Кирьос — о хейтерах: могу делать в жизни всё, что захочу, пока они смотрят

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос ответил на вопрос болельщика на своей странице в социальных сетях о том, как он справляется с негативными комментариями в свой адрес.

«Я могу заботиться о своей семье, партнёре и продолжать делать в этой жизни всё, что захочу, пока они смотрят», — написал Кирьос.

Напомним, Ник Кирьос пропустил первые полгода соревнований текущего сезона из-за травмы колена. В 2023 году австралийский теннисист сыграл только один официальный матч. Ранее 28-летний Кирьос снялся с Уимблдона-2023. Причиной отказа спортсмена от участия в соревнованиях стала травма запястья. Победителем нынешнего розыгрыша мужского турнира Уимблдона стал испанский теннисист Карлос Алькарас.