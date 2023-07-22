Кирьос — о хейтерах: могу делать в жизни всё, что захочу, пока они смотрят
Поделиться
Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос ответил на вопрос болельщика на своей странице в социальных сетях о том, как он справляется с негативными комментариями в свой адрес.
«Я могу заботиться о своей семье, партнёре и продолжать делать в этой жизни всё, что захочу, пока они смотрят», — написал Кирьос.
Напомним, Ник Кирьос пропустил первые полгода соревнований текущего сезона из-за травмы колена. В 2023 году австралийский теннисист сыграл только один официальный матч. Ранее 28-летний Кирьос снялся с Уимблдона-2023. Причиной отказа спортсмена от участия в соревнованиях стала травма запястья. Победителем нынешнего розыгрыша мужского турнира Уимблдона стал испанский теннисист Карлос Алькарас.
Комментарии
- 22 июля 2023
-
10:07
-
09:51
-
09:49
-
09:45
-
09:37
-
00:47
-
00:32
- 21 июля 2023
-
23:50
-
22:08
-
21:38
-
21:10
-
20:43
-
20:13
-
19:35
-
19:13
-
18:40
-
18:26
-
18:04
-
17:37
-
17:33
-
17:24
-
14:44
-
13:38
-
12:10
-
11:31
-
09:54
-
09:33
-
01:53
-
00:55
-
00:39
-
00:32
-
00:17
- 20 июля 2023
-
23:02
-
22:43
-
21:47
Партнерский контент