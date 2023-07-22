Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кирьос — о хейтерах: могу делать в жизни всё, что захочу, пока они смотрят

Кирьос — о хейтерах: могу делать в жизни всё, что захочу, пока они смотрят
Комментарии

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос ответил на вопрос болельщика на своей странице в социальных сетях о том, как он справляется с негативными комментариями в свой адрес.

«Я могу заботиться о своей семье, партнёре и продолжать делать в этой жизни всё, что захочу, пока они смотрят», — написал Кирьос.

Напомним, Ник Кирьос пропустил первые полгода соревнований текущего сезона из-за травмы колена. В 2023 году австралийский теннисист сыграл только один официальный матч. Ранее 28-летний Кирьос снялся с Уимблдона-2023. Причиной отказа спортсмена от участия в соревнованиях стала травма запястья. Победителем нынешнего розыгрыша мужского турнира Уимблдона стал испанский теннисист Карлос Алькарас.

Материалы по теме
Ник Кирьос назвал «клоуном» комментатора матча Алькарас — Джокович в финале Уимблдона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023