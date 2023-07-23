«Я не слышу тебя, Джон». Мария Шарапова провела тренировку для Макинроя

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова провела тренировку с семикратным чемпионом мэйджоров, бывшей первой ракеткой мира американцем Джоном Макинроем, где показала ему упражнение для отработки её фирменных мощных ударов с отскока. Отрывком данной тренировки поделилось издание ESPN.
«Я не слышу тебя, Джон», — подшучивала над Макинроем Шарапова по ходу тренировки.
Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.
- 23 июля 2023
-
12:18
-
12:00
-
11:43
-
11:26
-
10:25
-
10:04
-
09:54
-
09:33
-
02:22
-
00:50
-
00:32
-
00:10
- 22 июля 2023
-
23:47
-
23:20
-
22:27
-
21:57
-
21:54
-
21:37
-
21:30
-
21:00
-
20:26
-
20:11
-
20:04
-
20:02
-
19:30
-
19:05
-
17:50
-
17:35
-
17:31
-
16:52
-
15:59
-
15:56
-
15:46
-
14:52
-
14:50