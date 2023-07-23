«Я не слышу тебя, Джон». Мария Шарапова провела тренировку для Макинроя

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова провела тренировку с семикратным чемпионом мэйджоров, бывшей первой ракеткой мира американцем Джоном Макинроем, где показала ему упражнение для отработки её фирменных мощных ударов с отскока. Отрывком данной тренировки поделилось издание ESPN.

«Я не слышу тебя, Джон», — подшучивала над Макинроем Шарапова по ходу тренировки.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.