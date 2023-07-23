Ник Кирьос опубликовал фото с Майком Тайсоном, оставив под ним загадочное послание

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал в социальных сетях совместное фото с бывшим чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном, с которым встретился в Лос-Анджелесе. Отметим, что сегодня, 23 июля, отмечается Всемирный день бокса.

«Идеальный хаос… Приближается что-то большое», — подписал фото Кирьос.

Фото: из личного архива Ника Кирьоса

Прошлый сезон стал для австралийца одним из самых успешных в карьере. На его старте он вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022. Ник полностью пропустил грунтовую часть сезона, однако был одним из сильнейших игроков на траве. Он впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема» — это произошло на Уимблдоне. Позднее Ник взял титул ATP-500 в Вашингтоне (США) как в одиночном разряде, так и в парном. На US Open – 2022 Кирьос добрался до четвертьфинала, обыграв по пути россиянина Даниила Медведева.

В текущем сезоне Ник провёл лишь один матч на уровне ATP — он проиграл в первом круге Штутгарта. Перед стартом Australian Open – 2023 стало известно, что в колене австралийца образовалась киста, ставшая результатом небольшого надрыва мениска. Кирьос снялся с турнира и сделал операцию. Попытка вернуться в тур на травяном покрытии не увенчалась успехом.