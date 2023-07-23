Андрей Рублёв — Каспер Рууд: текстовая онлайн-трансляция финала турнира ATP-250 в Бостаде
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Сегодня, 23 июля, состоится финальный матч грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция), в котором седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сыграет с представителем Норвегии Каспером Руудом (четвёртый в рейтинге ATP). Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте «Бостад Теннис Стэдиум» и начнётся не раньше 15:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Капер Рууд в финале турнира в Бостаде.
Бостад. Финал
23 июля 2023, воскресенье. 15:00 МСК
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Каспер Рууд
К. Рууд
Не начался
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Андрей Рублёв
А. Рублёв
Спортсмены семь раз встречались на корте в официальных матчах. Пять побед одержал Андрей Рублёв, на счету Каспера Рууда два выигранных матча. В полуфинале турнира Рублёв обыграл аргентинца Франсиско Серундоло, а Рууд обыграл итальянского теннисиста Лоренцо Музетти.
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