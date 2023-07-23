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Чесноков: матч Рублёва и Рууда станет украшением турнира в Бостаде. Шансы соперников равны

Чесноков: матч Рублёва и Рууда станет украшением турнира в Бостаде. Шансы соперников равны
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Бывший советский и российский теннисист Андрей Чесноков поделился ожиданиями от финального матча турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция), в котором россиянин Андрей Рублёв сыграет с норвежским теннисистом Каспером Руудом.

«Что касается финала, то шансы соперников будут равны. Мне кажется, матч будет очень интересным, он станет настоящим украшением турнира. После тяжёлого матча Андрей должен раскрыться, заиграть ещё лучше, но и Рууд сейчас играет здорово. В начале сезона он проигрывал везде, где только можно, но потом он набрал форму», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Финал турнира в Бостаде Рублёв — Рууд состоится сегодня, 23 июля. Встреча начнётся не раньше 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.

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