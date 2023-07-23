Виктор Янчук — о финале турнира в Бостаде: Рууд немного превосходит Рублёва по классу
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Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук поделился ожиданиями от предстоящего матча седьмой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва с трёхкратным финалистом турниров «Большого шлема» норвежцем Каспером Руудом в финале грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). Встреча пройдёт сегодня, 23 июля, и начнётся в 15:00 мск.
«Я думаю, что в финале будет борьба. Рууд — очень хороший игрок, его класс выше, чем у прежних соперников Рублёва. Норвежец немного повыше в рейтинге, он идёт четвёртым сейчас, а Рублев седьмым, и немного превосходит Андрея по классу, но не настолько, чтобы его нельзя было побить. Оба игрока относятся к когорте сильнейших теннисистов мира», — приводит слова Янчука ТАСС.
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