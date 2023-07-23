Андрей Ольховский высказался о победе Андрея Рублёва на турнире в Бостаде
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Советский и российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал победу россиянина Андрея Рублёва, седьмой ракетки мира, на турнире в Бостаде (Швеция). Сегодня, 23 июля, спортсмен в двух сетах обыграл в финале четвёртую ракетку мира из Норвегии Каспера Рууда.
«Андрей был готов выиграть этот турнир, что и случилось. Он показал хороший теннис, особенно в финале. Сыграл уверенно, без каких-либо срывов по ходу поединка. Андрей сегодня превосходил Рууда практически во всех компонентах. Совершенно закономерный успех в сегодняшнем матче», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Победа в Бостаде стала 14-м титулом Андрея Рублёва в мужском профессиональном теннисном туре.
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