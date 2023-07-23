Янчук — о победе Рублёва в Бостаде: во втором сете Рууд был просто мальчиком для битья

Советский и российский теннисист и тренер Виктор Янчук прокомментировал ход матча финала грунтового турнира ATP-250 в Бостаде (Швеция), в котором россиянин Андрей Рублёв, седьмая ракетка мира, обыграл четвёртую ракетку мира из Норвегии Каспера Рууда и завоевал свой 14-й титул ATP в карьере.

«Рууд — это непростой соперник. Признанный и более высоко стоящий в рейтинге ATP, чем Андрей. Но Рублёв всегда настроен по-боевому, никогда не отдаёт просто так матчи. Андрея надо положить и через него перешагнуть, что не удалось Рууду.

Первый сет был равным, но на тай-брейке Андрей оказался более уверенным и сильным. Он сумел выстоять и выдержать. Первый сет оказался переломным, потому что во втором сете Рублёву сразу удалось взять подачу соперника и повести 2:0.

Дальше было ясно, что исход матча предрешён. Он не раз простреливал ударами слева по линии: обычно такой удар эффективный, но очень рискованный. Рублёв справа терроризировал соперника. Он не раз пробивал мячи навылет с задней линии. Рууд опасался этих ударов и немного оттягивался назад. Иногда Касперу удавалось их доставать и уверенно отыгрывать. Но только иногда.

Всё закономерно. Инициатива и ровная игра выбили почву из под ног Рууда. Во втором сете Рууд был фактически мальчиком для битья. Он просто не знал, как выиграть мячи у Андрея. Игра была в высоком темпе и сильно пробивались мячи. Во втором сете Рублёв сумел взять этого скандинава голыми руками», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.