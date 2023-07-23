Рублёв благодаря победе в Бостаде поднимется на четвёртое место в Чемпионской гонке ATP

Российский теннисист Андрей Рублёв, седьмая ракетка мира, благодаря победе на грунтовом турнире категории ATP-250 в Бостаде (Швеция) поднимется на четвёртое место в Чемпионской гонке ATP. 250 рейтинговых очков, полученных вследствие победы в финале соревнований над четвёртой ракеткой мира из Норвегии Каспером Руудом, помогут россиянину обойти Стефаноса Циципаса (Греция), Янника Синнера (Италия) и Хольгера Руне (Дания).

Чемпионская гонка ATP на 24 июля 2023 года

1. Карлос Алькарас (Испания) — 6675: квалифицировался на Итоговый турнир ATP

2. Новак Джокович (Сербия) — 5945: квалифицировался на Итоговый турнир ATP как прошлогодний чемпион

3. Даниил Медведев (Россия) — 5120

4. Андрей Рублёв (Россия) — 3215

5. Стефанос Циципас (Греция) — 3175

6. Янник Синнер (Италия) — 3175

7. Хольгер Руне (Дания) — 3025

8. Каспер Рууд (Норвегия) — 2400

Для квалификации на Итоговый турнир ATP теннисисты должны набрать по ходу сезона 6385 очков рейтинга.