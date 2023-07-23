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Тарпищев прокомментировал победы Рублёва и Тимофеевой на турнирах в Бостаде и Будапеште

Тарпищев прокомментировал победы Рублёва и Тимофеевой на турнирах в Бостаде и Будапеште
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Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победы россиян, достигнутые в воскресенье, 23 июля. Сегодня седьмая ракетка мира Андрей Рублёв стал чемпионом турнира ATP-250 в Бостаде (Швеция), победив четвёртую ракетку мира из Норвегии Каспера Рууда, а Мария Тимофеева выиграла турнир в Будапеште, на который она попала как лаки-лузер, одолев украинку Катерину Байндль.

«У Рублёва было преимущество во всём, но максимальное — на приёме подачи. Победил он заслуженно, рабочая победа. Конечно, приятно выиграть. 250 очков в копилку — это плюс.

Тимофеева — наша молодая теннисистка, талантливая девочка. Что прошла такой путь и победила — для уверенности и роста это важно», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

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