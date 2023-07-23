Супердебют! 19-летняя россиянка впервые попала на турнир WTA и победила украинку в финале!

В воскресенье, 23 июля, на грунтовом турнире категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия) состоялся финальный матч. Участницами решающего поединка стали теннисистки, от которых этого можно было ожидать едва ли не в последнюю очередь. Главным — и приятным — сюрпризом стало выступление 246-й ракетки мира россиянки Марии Тимофеевой. 19-летняя спортсменка, у которой имеется уже пять титулов на уровне ITF, попала в основную сетку турнира как лаки-лузер. Более того, Тимофеева вообще впервые в карьере выступила в основной сетке на уровне WTA (от «250-ника» и выше). И сразу такой успех!

Во втором круге Мария неожиданно легко расправилась с соотечественницей Дианой Шнайдер (6:1, 6:1), которая в первом раунде выбила из борьбы первую сеяную американку Бернарду Перу. А в полуфинале Тимофеева встречалась с полуфиналисткой «Ролан Гаррос» 2020 года Надией Подороской из Аргентины. Матч выдался непростым, но россиянка всё же дожала соперницу — 7:6 (8:6), 3:6, 6:3 — и благодаря этому вышла в финал.

«Кажется, будто я нахожусь в сказке. Даже если бы я не была лаки-лузером, это всё равно был бы невероятный результат. Но я до сих пор не верю, что дошла до финала в качестве лаки-лузера. Нет слов», — сказала Мария на корте после выхода в полуфинал.

Мария Тимофеева играет в квалификации Уимблдона-2023 Фото: Из личного архива Марии Тимофеевой

И это первый случай с 2021 года, когда лаки-лузер добралась до финала турнира WTA. В тот год подобным достижением отметилась румынка Жаклин Кристиан, дошедшая до решающего матча в Линце. А последним лаки-лузером, завоевавшим титул WTA, была Кори Гауфф, ныне седьмая ракетка мира. В 2019 году 15-летняя на тот момент американка оказалась сильнее всех в том же Линце.

Учитывая это, можно было сказать, что Тимофеева стояла на пороге крутого достижения. Также стоит отметить, что до этого за всю историю было лишь восемь теннисисток, выигравших дебютный для себя турнир WTA. В последний раз подобное случилось в 2018-м, когда Ольга Данилович из Сербии выиграла Кубок Кремля в Москве.

Что касается Байндль (в девичестве Козловой), то 29-летняя украинка уже давно выступает в туре. Однако спортсменка, начавшая неделю в ранге 100-й ракетки мира, всего во второй раз в карьере вышла в финал турнира WTA. В 2018 году Байндль в двух сетах проиграла Тиме Бабош в финале Тайваня. А непосредственно перед нынешней игрой, то есть в субботу, Катерина сыграла не один, а полтора матча: сперва провела доигровку четвертьфинала с Фанни Штолляр (7:6, 6:3), а затем отдохнула несколько часов и выдержала напряжённое полуфинальное сражение с американкой Клэр Лю — 7:5, 7:6.

В начале первого сета теннисистки не давали друг другу шансов на своей подаче, но в шестом гейме Байндль прибавила в активности и была близка к тому, чтобы взять подачу соперницы. Однако Тимофеева ушла с двойного брейк-пойнта, а затем, несмотря на предшествовавшие неточности в игре, спасла ещё один брейк-пойнт и не позволила украинке оторваться — 3:3. Следующие три гейма также остались за россиянкой: сперва она воспользовалась ошибками соперницы и взяла чужую подачу, причём с первого брейк-пойнта, затем взяла свою подачу, а в девятом гейме, который Катерина также провела далеко не безупречно, реализовала первый же сетбол на приёме — 6:3.

Второй сет Тимофеева начала с того, что под ноль взяла свою подачу, а в третьем гейме ей пришлось спасаться с брейк-пойнта соперницы — получилось. А вот в концовке пятого гейма Мария стала ошибаться, и Байндль впервые в матче взяла чужую подачу, после чего, подавая, сумела уйти с брейк-пойнта — 4:2. Затем соперницы взяли по гейму на подаче (5:3), а в девятом гейме украинка сделала брейк под ноль, после того как Тимофеева изрядно наошибалась, и забрала сет — 6:3.

Третью, решающую партию Тимофеева начала с брейка. Следом россиянка взяла свою подачу, после чего сделала второй брейк — Байндль под давлением соперницы вновь стала ошибаться — и повела 3:0. На этом Мария не остановилась. Взяв свою подачу и оформив затем третий брейк, 19-летняя теннисистка при счёте 5:0 вышла подавать на титул. И выиграла последний гейм под ноль, повесив сопернице «баранку»! Окончательный счёт — 6:3, 3:6, 6:0 за 2 часа 6 минут. Взяв финальный розыгрыш, Мария от радости упала на корт. А состоялось ли рукопожатие россиянки и украинки после матча, сказать однозначно трансляция не позволила.

Вот так Тимофеева завоевала титул на первом в карьере турнире WTA. В ближайший понедельник Мария благодаря этому дебютирует в топ-130 мирового рейтинга. Байндль же благодаря выходу в финал поднимется на 77-е место.

На следующей неделе пройдут сразу три турнира WTA-250: в Гамбурге, в Варшаве и в Лозанне. Мероприятие в Польше уже успело стать скандальным, хотя соревнования в основной сетке ещё даже не начались.

Все эти турниры закончатся 29–30 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».