Рублёв — Рууду: я не был даже в 1/2 финала ТБШ, а ты, надеюсь, скоро сможешь выиграть его

Российский теннисист Андрей Рублёв, седьмая ракетка мира, после победы на грунтовом турнире ATP-250 в Бостаде (Швеция) пожелал своему сопернику по финалу, норвежцу Касперу Рууду, выиграть турнир «Большого шлема».

«Не знаю, смогу ли говорить так же хорошо, как Каспер, но всё же постараюсь сказать немного о нём. Ты выходил в три финала турниров «Большого шлема», так что, надеюсь, ты скоро выиграешь свой первый мэйджор! Это действительно большое достижение. Как ты знаешь, я всё ещё не был на них даже в полуфинале», — сказал Рублёв на церемонии награждения.

Напомним, Рууд потерпел поражения во всех трёх финалах турниров «Большого шлема», в которых он играл: в 2022 году он уступил Рафаэлю Надалю на «Ролан Гаррос» и Карлосу Алькарасу на US Open, а в этом году вновь не смог завоевать трофей на «Ролан Гаррос» — в этот раз он проиграл Новаку Джоковичу.