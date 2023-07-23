Рублёв — Рууду: я не был даже в 1/2 финала ТБШ, а ты, надеюсь, скоро сможешь выиграть его

Российский теннисист Андрей Рублёв, седьмая ракетка мира, после победы на грунтовом турнире ATP-250 в Бостаде (Швеция) пожелал своему сопернику по финалу, норвежцу Касперу Рууду, выиграть турнир «Большого шлема».
«Не знаю, смогу ли говорить так же хорошо, как Каспер, но всё же постараюсь сказать немного о нём. Ты выходил в три финала турниров «Большого шлема», так что, надеюсь, ты скоро выиграешь свой первый мэйджор! Это действительно большое достижение. Как ты знаешь, я всё ещё не был на них даже в полуфинале», — сказал Рублёв на церемонии награждения.
Напомним, Рууд потерпел поражения во всех трёх финалах турниров «Большого шлема», в которых он играл: в 2022 году он уступил Рафаэлю Надалю на «Ролан Гаррос» и Карлосу Алькарасу на US Open, а в этом году вновь не смог завоевать трофей на «Ролан Гаррос» — в этот раз он проиграл Новаку Джоковичу.
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