Рублёв поднялся на четвёртое место в Чемпионской гонке ATP
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Обновилась таблица Чемпионской гонки ATP. Испанский теннисист Карлос Алькарас возглавляет рейтинг, набрав 6675 очков.
На втором месте находится Новак Джокович из Сербии (5945), а на третьем — Даниил Медведев из России (5120). Россиянин Андрей Рублёв поднялся на четвёртую строчку таблицы Чемпионской гонки после победы на турнире в Бастаде. В финальном матче турнира он победил норвежца Каспера Рууда со счётом 7:6 (7:3), 6:0. Ранее Рублёв занимал седьмое место.
На пятом месте в таблице Чемпионской гонки находится грек Стефанос Циципас, на шестом — итальянец Янник Синнер, на седьмом — датчанин Хольгер Руне, на восьмом — Рууд, на девятом — американец Тейлор Фритц, а на десятом — россиянин Карен Хачанов.
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