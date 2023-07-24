Доминик Тим вышел во второй круг турнира в Умаге, где сразится с первым сеяным Легечкой
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Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим вышел во второй круг грунтового турнира категории ATP-250 в Умаге (Хорватия), который продлится до 30 июля.
В матче первого круга Тим (112-й номер рейтинга ATP) со счётом 6:4, 7:5 обыграл 133-ю ракетку мира, представителя Аргентины Факундо Багниса (Q). Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 4 минуты. Тим три раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Багниса четыре эйса, одна двойная ошибка и шесть нереализованных брейк-пойнтов.
Следующим соперником Тима в Умаге станет 33-я ракетка мира, чех Иржи Легечка, посеянный на турнире под первым номером.
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