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Лоренцо Музетти обыграл Элиаса Имера в первом круге турнира в Гамбурге

Лоренцо Музетти обыграл Элиаса Имера в первом круге турнира в Гамбурге
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Завершился матч первого круга турнира ATP-500 в Гамбурге, в котором встречались Элиас Имер из Швеции и Лоренцо Музетти из Италии. Музетти одержал победу и вышел в следующий круг соревнования.

Первый сет закончился победой итальянского теннисиста со счётом 6:4. Во второй партии Музетти победил со счётом 6:1.

Общая продолжительность матча составила 1 час 14 минут. Имер один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух. На счету Музетти четыре подачи навылет, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.

Соперником Музетти во втором круге станет победитель матча Уайлд — Ковалик. Музетти — третий участник турнира по рейтингу, в соревновании также участвуют Андрей Рублёв и Каспер Рууд.

Гамбург (м). 1-й круг
25 июля 2023, вторник. 14:00 МСК
Элиас Имер
186
Швеция
Элиас Имер
Э. Имер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1  
6 		6  
         
Лоренцо Музетти
18
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
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