Лоренцо Музетти обыграл Элиаса Имера в первом круге турнира в Гамбурге
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Завершился матч первого круга турнира ATP-500 в Гамбурге, в котором встречались Элиас Имер из Швеции и Лоренцо Музетти из Италии. Музетти одержал победу и вышел в следующий круг соревнования.
Первый сет закончился победой итальянского теннисиста со счётом 6:4. Во второй партии Музетти победил со счётом 6:1.
Общая продолжительность матча составила 1 час 14 минут. Имер один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух. На счету Музетти четыре подачи навылет, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.
Соперником Музетти во втором круге станет победитель матча Уайлд — Ковалик. Музетти — третий участник турнира по рейтингу, в соревновании также участвуют Андрей Рублёв и Каспер Рууд.
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