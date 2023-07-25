Лоренцо Музетти обыграл Элиаса Имера в первом круге турнира в Гамбурге

Завершился матч первого круга турнира ATP-500 в Гамбурге, в котором встречались Элиас Имер из Швеции и Лоренцо Музетти из Италии. Музетти одержал победу и вышел в следующий круг соревнования.

Первый сет закончился победой итальянского теннисиста со счётом 6:4. Во второй партии Музетти победил со счётом 6:1.

Общая продолжительность матча составила 1 час 14 минут. Имер один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух. На счету Музетти четыре подачи навылет, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.

Соперником Музетти во втором круге станет победитель матча Уайлд — Ковалик. Музетти — третий участник турнира по рейтингу, в соревновании также участвуют Андрей Рублёв и Каспер Рууд.