Зверев обыграл Молчана на турнире в Гамбурге
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Завершился матч первого круга турнира ATP-500 в Гамбурге, в котором встречались Александр Зверев, представляющий Германию, и Алекс Молчан из Словакии. Александр одержал уверенную победу и вышел в следующий раунд соревнования.
В первом сете Зверев выиграл со счётом 6:0, а во втором — со счётом 6:3. Общая продолжительность матча составила 1 час 2 минуты. Зверев три раза подал навылет, не допустил ни одной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету Молчана две подачи навылет и одна двойная ошибка.
Во втором круге Зверев сыграет с Максимильяном Мартерером из Германии. Александр — четвёртый участник турнира по рейтингу. В соревновании также принимают участие Лорнецо Музетти, Андрей Рублёв и Каспер Рууд.
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