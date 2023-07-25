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Зверев обыграл Молчана на турнире в Гамбурге

Зверев обыграл Молчана на турнире в Гамбурге
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Завершился матч первого круга турнира ATP-500 в Гамбурге, в котором встречались Александр Зверев, представляющий Германию, и Алекс Молчан из Словакии. Александр одержал уверенную победу и вышел в следующий раунд соревнования.

В первом сете Зверев выиграл со счётом 6:0, а во втором — со счётом 6:3. Общая продолжительность матча составила 1 час 2 минуты. Зверев три раза подал навылет, не допустил ни одной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету Молчана две подачи навылет и одна двойная ошибка.

Во втором круге Зверев сыграет с Максимильяном Мартерером из Германии. Александр — четвёртый участник турнира по рейтингу. В соревновании также принимают участие Лорнецо Музетти, Андрей Рублёв и Каспер Рууд.

Гамбург (м). 1-й круг
25 июля 2023, вторник. 15:35 МСК
Александр Зверев
19
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
0 		3  
         
Алекс Молчан
118
Словакия
Алекс Молчан
А. Молчан
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