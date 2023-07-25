Зверев обыграл Молчана на турнире в Гамбурге

Завершился матч первого круга турнира ATP-500 в Гамбурге, в котором встречались Александр Зверев, представляющий Германию, и Алекс Молчан из Словакии. Александр одержал уверенную победу и вышел в следующий раунд соревнования.

В первом сете Зверев выиграл со счётом 6:0, а во втором — со счётом 6:3. Общая продолжительность матча составила 1 час 2 минуты. Зверев три раза подал навылет, не допустил ни одной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету Молчана две подачи навылет и одна двойная ошибка.

Во втором круге Зверев сыграет с Максимильяном Мартерером из Германии. Александр — четвёртый участник турнира по рейтингу. В соревновании также принимают участие Лорнецо Музетти, Андрей Рублёв и Каспер Рууд.