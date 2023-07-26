Чесноков: Мирре Андреевой уже пора выиграть титул WTA

Бывший советский и российский теннисист Андрей Чесноков поделился мнением об уровне игры 16-летней россиянки Мирры Андреевой, которая на этой неделе дебютировала в качестве сеяной на турнире WTA-250 в Лозанне (Швейцария).
«Я считаю, что Мирра Андреева показывает очень зрелый теннис. Она может выиграть этот турнир, и ей уже пора выиграть титул WTA. Она играет очень неудобно для соперниц, возвращает практически все мячи, и это сильно давит на её соперниц», — приводит слова Чеснокова ТАСС.
В первом круге турнира в Лозанне Мирра Андреева с разгромным счётом победила украинку Даяну Ястремскую. В текущем сезоне россиянка дебютировала на взрослых турнирах «Большого шлема»: на «Ролан Гаррос» она дошла до третьего круга, а на Уимблдоне играла в четвёртом раунде соревнований.
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