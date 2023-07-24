16-летняя Мирра Андреева сокрушила украинку! Дебют в качестве сеяной вышел с «баранкой»

16-летнюю Мирру Андрееву пока без всяких натяжек можно назвать самым главным открытием сезона-2023. Юное российское дарование уже ворвалось в топ-70 рейтинга WTA, а на турнире в Лозанне, который начался в понедельник, 24 июля, впервые оказалось в статусе сеяной теннисистки основной сетки турнира категории WTA-250. В преддверии соревнований в Швейцарии у отечественных фанатов возникал резонный вопрос: как пройдёт дебют звёздочки из Красноярска и сможет ли она справиться с первой соперницей.

За главный трофей турнира в Лозанне представительницы слабого пола традиционно сражаются в середине июля. Женский чемпионат Швейцарии проводится с 1899 года. В Открытую эру турнир базировался в Лугано, Гштааде, Женеве, Люцерне, а с 2019-го обосновался в Лозанне. Россиянок среди чемпионок и финалисток тут ещё не было. В этом году среди участниц значатся Элина Аванесян, Мирра и Эрика Андреевы, а также Евгения Родина (SR).

Турнир в Швейцарии в 2023 году начался для Андреевой-младшей, посеянной под шестым номером, с небольших приключений. Изначально планировалось, что на старте соревнований она сыграет с француженкой Диан Парри. Но впоследствии Парри допосеяли под девятым номером, переместили на место снявшейся первой ракетки турнира румынки Ирины Бегу, а соперницей россиянки стала другая теннисистка – украинка Даяна Ястремская.

Стоит сказать, что Мирра Андреева дебютировала в профессионалах в 2022 году, когда ей было 15 лет. В 2023 году Андреева, финалистка юниорского Australian Open, стала на регулярной основе выступать во взрослых соревнованиях. Сперва юная россиянка блеснула на «тысячнике» в Мадриде, дойдя до четвёртого круга. Затем теннисистка добралась до 1/16 финала «Ролан Гаррос», пройдя перед этим три раунда квалификационного отбора. А на следующем ТБШ Мирре и удалось улучшить свой рекорд на мэйджорах. Лишь в четвёртом круге Уимблдона-2023 Андрееву, которая стремительно рвётся в мировую элиту, остановила американка Мэдисон Кис. После завершения травяного «Шлема» Мирра даже попала в пятёрку ярчайших участников турнира по версии PA Media (ранее Press Association). Также в список вошли американец Кристофер Юбэнкс, украинка Элина Свитолина, чешка Маркета Вондроушова и испанец Карлос Алькарас.

Даяна Ястремская, которая в итоге стала соперницей Мирры по первому кругу, проводит нынешний сезон откровенно неудачно. Украинка, которая известна своими громкими политическими высказываниями и неприятной допинговой историей, некогда занимала место в районе топ-20 лучших теннисисток планеты. Но в этом году она отметилась лишь полуфиналом на грунтовом турнире WTA-125 в Реусе, а на остальных турнирах в этом году 23-летняя уроженка Одессы дальше второго круга не проходила. Неудивительно, что в дебютном противостоянии этих двух представительниц женского тура фаворитом считалась уже именно россиянка.

Свой статус Мирра подтвердила уже в первом сете, с ходу взяв свою подачу и сделав брейк. Затем Андреева-младшая довела преимущество до трёх геймов. Но и на этом россиянка останавливаться не собиралась. Юная спортсменка с третьей попытки забрала ещё одну чужую подачу и повела в первой партии – 4:0. У украинки не получалось буквально ничего, в то время как её соперница буквально летала на корте. Неудивительно, что стартовый сет, который длился всего 29 минут, завершился «баранкой». 6:0 – именно с таким счётом Мирра оставила партию за собой.

Мирра Андреева Фото: Zuma/TASS

Дальнейший характер развития событий не поменялся. Россиянка продолжала давить на свою оппонентку, не давая ей никаких шансов. С ходу взяв два гейма и в начале второй партии, Мирра немного расслабилась, позволив Даяне сделать брейк и вместе с тем первый гейм в матче – 2:1. Чехарда брейков следом продолжилась, но именно Андреева смогла остановить её, сумев оторваться на три гейма в середине сета и выйдя на комфортное завершение встречи в свою пользу – 5:2. Подать на победу в поединке у талантливой россиянки получилось успешно – встречу она закрыла с первого же матчбола. 6:0, 6:2 за 1 час 6 минут – Мирра выиграла свою первую встречу, будучи сеяной на профессиональном турнире.

За выход в 1/4 финала Лозанны россиянка сразится теперь в среду или четверг с Анной Бондарь из Венгрии.