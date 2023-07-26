Ник Кирьос: со всем выпитым алкоголем ощущаю себя на 57 лет. Играть до 33 — это безумие

28-летний австралийский теннисист Ник Кирьос сообщил, что не планирует продолжать профессиональную карьеру до 33 лет.

«Всё вышло из-под контроля. Я старею, мне 28 лет. Но со всем выпитым алкоголем и вечеринками ощущаю себя на 57. Играть до 33 лет — это безумие. Я не буду выступать до 33. Когда я уйду из спорта, вы никогда меня больше не увидите», — приводит слова Кирьоса Tennis Up To Date.

Напомним, Кирьос находится на 35-м месте в мировом рейтинге ATP. В 2023 году он принял участие в турнире в Штутгарте. Австралиец уступил в первом круге китайскому теннисистку У Ибину со счётом 5:7, 3:6. В 2022 году Кирьос дошёл до финала Уимблдонского турнира, обыграв Филипа Краиновича, Стефаноса Циципаса, Брэндона Накашиму и Кристьяна Гарина. В финале Кирьос встречался с Новаком Джоковичем из Сербии. Новак одержал победу со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3).