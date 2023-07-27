Действующий чемпион Ник Кирьос снялся с турнира ATP-500 в Вашингтоне
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Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос снялся с турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США), который пройдёт с 31 июля по 6 августа. Австралиец является действующим чемпионом соревнований.
Таким образом, у Кирьоса сгорит 500 очков в рейтинге ATP. В основной сетке Ника заменит 116-я ракетка мира, 25-летний американский теннисист Майкл Ммо.
В текущем сезоне Ник провёл лишь один матч на уровне ATP — он проиграл в первом круге Штутгарта. Перед стартом Australian Open – 2023 стало известно, что в колене австралийца образовалась киста, ставшая результатом небольшого надрыва мениска. Кирьос снялся с домашнего турнира и сделал операцию. Его попытка вернуться в тур на травяном покрытии не увенчалась успехом.
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