Ник Кирьос показал окончательный вариант своей татуировки на всю спину с покемонами

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал в социальных сетях окончательный вариант своей татуировки на всю спину с покемонами.

Фото: из личного архива Ника Кирьоса

Предыдущий сезон стал для австралийца одним из самых успешных в карьере. На его старте он вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022. Ник полностью пропустил грунтовую часть сезона, однако был одним из сильнейших игроков на траве. Он впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема» — это произошло на Уимблдоне. Позднее Ник взял титул на хардовом турнире ATP-500 в Вашингтоне (США) как в одиночном разряде, так и в парном. На US Open – 2022 Кирьос добрался до четвертьфинала, обыграв по пути россиянина Даниила Медведева.

В текущем сезоне Ник провёл лишь один матч на уровне ATP — он проиграл в первом круге Штутгарта. Перед стартом Australian Open – 2023 стало известно, что в колене австралийца образовалась киста, ставшая результатом небольшого надрыва мениска. Кирьос снялся с турнира и сделал операцию. Его попытка вернуться в тур на травяных кортах не увенчалась успехом.