«Они как Барби и Кен». В теннисе закрутился ещё один бурный роман между топ-игроками?

Хорватские теннисисты Борна Чорич и Донна Векич на прошлой неделе в составе своей сборной выиграли Кубок Хопмана – 2023, одолев в финале швейцарцев Леандро Риди и Селин Наэф.

Болельщики во время турнира отмечали не только качественную игру Чорича и Векич, но и «химию» между ними на корте и за его пределами. Мало кто сомневался, что Борна и Донна состоят в романтических отношениях. Спортсмены пока не подтверждают этого, но многое говорит о том, что в теннисе появилась ещё одна звёздная пара в придачу к Стефаносу Циципасу и Пауле Бадосе.

Слухи о романе Чорича и Векич циркулируют достаточно давно. Ещё в прошлом году об этом активно говорили после того, как Донна на трибунах болела за Борну в его ложе на «Мастерсе» в Цинциннати, когда тот играл с Рафаэлем Надалем. Операторы часто брали в объектив Векич, будто она является его возлюбленной.

Спортсмены не подтверждали отношения, но и не опровергали их. Иногда они делали лишь явные намёки. В частности, в декабре 2022-го Чорич своеобразно решил прорекламировать парфюмерный бренд Векич, написав в соцсети: «Ты следуешь за мной всюду, куда бы я ни пошёл, но этого недостаточно. Теперь я повсеместно натыкаюсь на твой бренд. Аромат отличный, дизайн просто супер. Продолжай в том же духе».

«Этот комплимент так много для меня значит, особенно от моей иконы стиля», — отметила Векич.

Борна Чорич рекламирует парфюмерный бренд Донны Векич Фото: Из личного архива Борны Чорича

Можно списать на обычный обмен любезностями между теннисистами-соотечественниками, хотя он и выглядел слегка выходящим за рамки стандартного комплимента. Как бы то ни было, 27-летняя Векич неоднократно заявляла, что сосредоточена на карьере после расставания с трёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема» швейцарцем Стэном Вавринкой в 2019 году. По соцсетям теннисистки действительно складывалось впечатление, что пары у неё нет. Аналогичное можно сказать и о 26-летнем Чориче.

Ситуация изменилась во время Кубка Хопмана в Ницце. Чорич и Векич на своих страницах активно публиковали совместные фото и видео, на которых они весело проводят время вместе и общаются так, будто они влюблены друг в друга. В комментариях многие болельщики отмечали, что ни за что не поверят в просто дружбу теннисистов.

Донна Векич и Борна Чорич после победы на Кубке Хопмана Фото: из личного архива Донны Векич

Капитан сборной Хорватии на Кубке Хопмана Ива Майоли была среди тех, кто проявлял активность под многочисленными постами Чорича и Векич. «Они как Барби и Кен», — написала Майоли под одним из них, делая отсылку к ныне популярному фильму «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях.

«На этом фото не просто случайные люди», — ещё один комментарий Майоли под селфи Чорича и Векич, намекавший на отношения теннисистов.

Майоли подпитала и без того активизировавшиеся слухи о романе Чорича и Векич. Что же сами теннисисты? Отношения не подтверждают, но, вполне возможно, это вопрос времени. Стефанос Циципас и Паула Бадоса тоже начинали с активной публикации совместных фото без какой-либо конкретики.

Конечно, есть вероятность, что Чорич и Векич продолжат скрывать свои чувства. Борна и Донна входят в топ-20 рейтингов ATP и WTA соответственно. Они хотят подняться повыше и могут посчитать, что публичный роман навредит их результатам на корте. Векич не скрывала, что ей не нравилось пристальное внимание СМИ и болельщиков, когда она встречалась со Стэном Вавринкой.

Донна наверняка не забыла неприятный инцидент с безумцем Ником Кирьосом, который упоминал о её краткосрочной связи с австралийцем Танаси Коккинакисом. Кирьос банально пытался вывести из себя своего соперника Вавринку, но косвенно навредил не только ему, но и Векич.

Повторения чего-то подобного Донна хотела бы избежать, хотя Кирьос вряд ли снова решит насолить ей, а других столь скандальных и неадекватных личностей в туре попросту нет.

Очевидно, что Борна Чорич и Донна Векич больше, чем просто друзья и товарищи по сборной Хорватии. На Кубке Хопмана в Ницце развеялись все сомнения, если они у кого-то ещё были.

Ива Майоли явно намекнула на то, что Борна и Донна являются парой. Теперь дело за теннисистами. Конечно, можно и дальше скрывать отношения, но делать это на протяжении длительного периода времени становится всё сложнее.