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«Это наша позиция!» Элина Свитолина отреагировала на скандал вокруг украинки Ольги Харлан

«Это наша позиция!» Элина Свитолина отреагировала на скандал вокруг украинки Ольги Харлан
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Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина отреагировала на скандальное завершение поединка 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию между россиянкой Анной Смирновой и украинкой Ольгой Харлан.

Напомним, Харлан была дисквалифицирована за нарушение регламента (отказ от обязательного рукопожатия с соперницей), однако протест россиянки на результат поединка был отклонён, а украинку сняли уже со следующего раунда соревнований.

«Мы не пожимаем руки российским и белорусским спортсменам. Это наша позиция! Я призываю международные спортивные организации и федерации уважать наше решение. Вся наша любовь и поддержка идёт Ольге Харлан», — написала Свитолина в своих социальных сетях.

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