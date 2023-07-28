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Любичич: Федерер не смог бы сказать: «Я больше не хочу играть». Он слишком любит теннис

Любичич: Федерер не смог бы сказать: «Я больше не хочу играть». Он слишком любит теннис
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Бывший тренер швейцарского теннисиста Роджера Федерера Иван Любичич поделился мнением о том, что спортсмен всё ещё бы выступал на соревнованиях и был бы конкурентоспособным, если бы ему позволяло состояние здоровья.

«Если честно, я полагаю, что травмы колена были единственной причиной, по которой он мог остановиться. Не думаю, что был бы какой-либо другой повод. Его способности бы не снизились. Физическая форма со временем, конечно, стала бы чуть медленнее, чуть просела, но его гениальность всё равно бы удерживала его в топ-5.

Я действительно думаю, что это была единственная причина, чтобы остановить его: его тело было не в состоянии продолжать. Оглядываясь назад, понимаю, что он слишком любит теннис, у него просто не было бы возможности перестать выступать, сказав: «Я больше не хочу играть». Этого бы никогда не произошло», — приводит слова Любичича издание Tennis Majors.

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