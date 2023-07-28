Любичич: Федерер не смог бы сказать: «Я больше не хочу играть». Он слишком любит теннис

Бывший тренер швейцарского теннисиста Роджера Федерера Иван Любичич поделился мнением о том, что спортсмен всё ещё бы выступал на соревнованиях и был бы конкурентоспособным, если бы ему позволяло состояние здоровья.
«Если честно, я полагаю, что травмы колена были единственной причиной, по которой он мог остановиться. Не думаю, что был бы какой-либо другой повод. Его способности бы не снизились. Физическая форма со временем, конечно, стала бы чуть медленнее, чуть просела, но его гениальность всё равно бы удерживала его в топ-5.
Я действительно думаю, что это была единственная причина, чтобы остановить его: его тело было не в состоянии продолжать. Оглядываясь назад, понимаю, что он слишком любит теннис, у него просто не было бы возможности перестать выступать, сказав: «Я больше не хочу играть». Этого бы никогда не произошло», — приводит слова Любичича издание Tennis Majors.
- 28 июля 2023
-
11:57
-
11:51
-
11:30
-
11:15
-
10:33
-
10:22
-
09:57
-
09:42
-
02:59
-
00:53
-
00:31
- 27 июля 2023
-
23:51
-
23:28
-
23:01
-
22:44
-
21:39
-
20:59
-
20:34
-
20:13
-
19:55
-
19:45
-
19:29
-
18:48
-
18:42
-
18:36
-
18:21
-
18:05
-
17:51
-
17:36
-
15:35
-
14:56
-
14:46
-
13:41
-
10:36
-
00:48