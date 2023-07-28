Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Абсурд. Имер — один из самых приятных парней в туре». Кирьос — о дисквалификации шведа

«Абсурд. Имер — один из самых приятных парней в туре». Кирьос — о дисквалификации шведа
Аудио-версия:
Комментарии

28-летний австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о дисквалификации на 18 месяцев шведа Микаэля Имера.

«Это абсурд. Имер — один из самых приятных парней в туре, его не следовало дисквалифицировать», — написал Кирьос на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в прошлом году Имера обвинили в нарушении антидопинговых правил. Причиной тому стал пропуск трёх тестирований за год во внесоревновательный период. Шведский теннисист оспорил решение в независимом арбитраже, после чего был оправдан. Однако после апелляции Спортивный арбитражный суд (CAS) решил отстранить Имера от участия в профессиональных соревнованиях на 18 месяцев. Позже спортсмен выразил разочарование этим решением и сообщил, что не считает его справедливым.

Материалы по теме
«Порой чувствуешь себя в ловушке». Рууд — о дисквалификации Имера за пропуск допинг-тестов
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023