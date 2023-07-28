«Абсурд. Имер — один из самых приятных парней в туре». Кирьос — о дисквалификации шведа
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28-летний австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о дисквалификации на 18 месяцев шведа Микаэля Имера.
«Это абсурд. Имер — один из самых приятных парней в туре, его не следовало дисквалифицировать», — написал Кирьос на своей странице в социальных сетях.
Напомним, в прошлом году Имера обвинили в нарушении антидопинговых правил. Причиной тому стал пропуск трёх тестирований за год во внесоревновательный период. Шведский теннисист оспорил решение в независимом арбитраже, после чего был оправдан. Однако после апелляции Спортивный арбитражный суд (CAS) решил отстранить Имера от участия в профессиональных соревнованиях на 18 месяцев. Позже спортсмен выразил разочарование этим решением и сообщил, что не считает его справедливым.
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