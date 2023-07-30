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Александр Зверев стал чемпионом турнира ATP-500 в Гамбурге

Александр Зверев стал чемпионом турнира ATP-500 в Гамбурге
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Немецкий теннисист Александр Зверев, 19-я ракетка мира, стал чемпионом грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия). В финале спортсмен в двух сетах обыграл 57-ю ракетку мира из Сербии Ласло Джере. Матч завершился со счётом 7:5, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 50 минут. Александр Зверев по ходу матча реализовал три брейк-пойнта из четырёх и допустил две двойные ошибки. На счету Ласло Джере — один реализованный брейк-пойнт из пяти и одна двойная ошибка. Также каждый из спортсменов выполнил по три эйса.

Это первый выигранный титул Александра Зверева начиная с Итогового турнира ATP в 2021 году, а также 20-й выигранный турнир в одиночном разряде. Благодаря победе в Гамбурге теннисист в понедельник, 31 июля, поднимется на 16-ю строчку в рейтинге ATP.

Гамбург (м). Финал
30 июля 2023, воскресенье. 16:15 МСК
Александр Зверев
19
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		3  
         
Ласло Джере
57
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
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