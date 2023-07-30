Александр Зверев стал чемпионом турнира ATP-500 в Гамбурге

Немецкий теннисист Александр Зверев, 19-я ракетка мира, стал чемпионом грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия). В финале спортсмен в двух сетах обыграл 57-ю ракетку мира из Сербии Ласло Джере. Матч завершился со счётом 7:5, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 50 минут. Александр Зверев по ходу матча реализовал три брейк-пойнта из четырёх и допустил две двойные ошибки. На счету Ласло Джере — один реализованный брейк-пойнт из пяти и одна двойная ошибка. Также каждый из спортсменов выполнил по три эйса.

Это первый выигранный титул Александра Зверева начиная с Итогового турнира ATP в 2021 году, а также 20-й выигранный турнир в одиночном разряде. Благодаря победе в Гамбурге теннисист в понедельник, 31 июля, поднимется на 16-ю строчку в рейтинге ATP.