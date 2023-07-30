Кирьос — на слова Остин: почему это мне повезло быть в теннисе?

Австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на слова бывшей первой ракетки мира из США, чемпионки US Open в 1979 и 1981 годах Трэйси Остин, выразившей сожаление о том, что спортсмен не чувствует, что ему повезло быть в теннисе.

«Почему это мне повезло быть здесь? Я много работал и сам добивался своих позиций, удачи здесь не было. Есть люди, которые играют ради совершенно разных целей, мы не все поголовно помешаны на теннисе. Есть вещи, которые оказывают на нас гораздо большее влияние, чем это», — написал Кирьос в социальных сетях.

Ранее Кирьос заявил, что не собирается играть в теннис даже до 33 лет. В текущем сезоне спортсмен сыграл только один матч — в Штутгарте, — в котором он потерпел поражение.